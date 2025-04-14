Губерниев высмеял критикующего Россию Гашека

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял заявление бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека по поводу русских корней канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«У меня ощущение, что у Гашека началась агония. Он превращается из человека разумного в человека умелого, то есть, у него эволюция наоборот. Что взять с человека, который скоро станет рептилией и будет грызть лед», — заявил Губерниев.

Ранее Гретцки заявил, что его дед был русским и он был бы очень рад, что русский побил его рекорд. Гашек же выразил мнение, что предок хоккеиста был наполовину белорусом, наполовину украинцем и не имел никакого отношения к России.

6 апреля российский хоккеист и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Гретцки по числу забитых шайб в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В тот день в Нью-Йорке состоялась игра между «Кэпиталз» и «Айлендерс», в ходе которой Овечкин забил 895-й для себя гол и превзошел достижение Гретцки на одну шайбу.

Ранее Сергей Карякин похвалил Овечкина за фото с Путиным.