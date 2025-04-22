Овечкин впервые забросил шайбу в овертайме матча плей-офф НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин впервые в своей карьере забросил шайбу в овертайме матча плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин забросил шайбу в ворота «Монреаля» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ. Также россиянин отличился в основное время. «Вашингтон» одержал победу со счетом 3:2.

Благодаря дублю в ворота «Монреаля» Овечкин вышел на чистое третье место по голам в плей-офф НХЛ среди европейцев.

Следующий матч между «Вашингтоном» и «Монреалем» состоится 24 апреля. Команды выйдут на лед в 2.00 по московскому времени.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.

Ранее Овечкин оценил готовность «Вашингтона» к плей-офф НХЛ.