Овечкин вышел на чистое третье место по голам в плей-офф НХЛ среди европейцев

Овечкин вышел на третье место по голам в Кубке Стэнли среди европейцев

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на чистое третье место по голам в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди европейцев.

В первом матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами в матче против «Монреаля». Россиянин забросил в плей-офф НХЛ 74 шайбы. Больше Овечкина в Кубке Стэнли забивали европейцы Яромир Ягр (78) и Яри Курри (106).

«Вашингтон» обыграл «Монреаль» со счетом 3:2.

Следующий матч между «Вашингтоном» и «Монреалем» состоится 24 апреля. Команды выйдут на лед в 2.00 по московскому времени.

В стартовой серии прошлогоднего Кубка Стэнли хоккеисты «Кэпиталз» проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступает россиянин Артемий Панарин, со счетом 0:4.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.

Ранее Овечкин назвал талантливым 19-летнего россиянина, дебютировавшего в НХЛ.