Овечкин назвал талантливым 19-летнего россиянина, дебютировавшего в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин кратко оценил 19-летнего форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова, который не так давно перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Его слова приводит RMNB.

Первая игра серии плей-офф НХЛ между «Вашингтоном» и «Монреалем» состоится 22 апреля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00 по московскому времени.

15 апреля на арене «Белл Центр» Демидов, который ранее выступал за СКА, дебютировал за «Монреаль» в Национальной хоккейной лиге. Его клуб уступил «Чикаго Блэкхокс» в серии буллитов. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. Уже в первом периоде «Канадиенс» повели 2:0 — сначала Демидов ассистировал Алексу Ньюхуку на 6-й минуте, а затем отличился сам на 14-й минуте.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.

Ранее в «Вашингтоне» раскрыли, что стало для Овечкина главным в сезоне НХЛ.