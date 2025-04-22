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Гол и две передачи российского хоккеиста помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Эдмонтон»

Три очка Кузьменко помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Эдмонтон» в плей-офф НХЛ
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Gary A. Vasquez/Imagn Images/Reuters

«Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон» в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 6:5.

В составе «Лос-Анджелеса» тремя результативными очками отметился россиянин Андрей Кузьменко. На его счету заброшенная шайба и две результативных передачи. Также в составе «Лос-Анджелеса» отличились Куинтон Байфилд , Адриан Кемпе, Филлип Дано (дубль) и Кевин Фиала.

За «Эдмонтон» шайбы забросили Леон Драйзайтль, Маттиас Янмарк, Кори Перри, Зак Хайман и Коннор Макдэвид.

Следующая встреча между командами состоится 24 апреля. Команды выйдут на лед в 5.00 по московскому времени.

Также 22 апреля «Вашингтон» обыграл «Монреаль» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли 2025 года.

Встреча завершилась со счетом 3:2. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами и голевой передачей. Также за «Вашингтон» отличился Энтони Бовиллье.

Ранее матч НХЛ закончился массовой дракой, десять игроков удалили.

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