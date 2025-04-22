Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Монреалем» в Кубке Стэнли

«Вашингтон» обыграл «Монреаль» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли 2025 года.

Встреча завершилась со счетом 3:2. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами и голевой передачей. Также за «Вашингтон» отличился Энтони Бовиллье.

За «Монреаль» шайбы забросили Коул Кофилд и Ник Судзуки.

Следующий матч между «Вашингтоном» и «Монреалем» состоится 24 апреля. Команды выйдут на лед в 2.00 по московскому времени.

В стартовой серии прошлогоднего Кубка Стэнли хоккеисты «Кэпиталз» проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступает россиянин Артемий Панарин, со счетом 0:4.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.

Ранее в «Вашингтоне» раскрыли, что стало для Овечкина главным в сезоне НХЛ.