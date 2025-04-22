Овечкин открыл счет голам в Кубке Стэнли – 2025

Российский хоккеист Александр Овечкин забил гол в первом матче плей-офф Восточной конференции, где его команда «Вашингтон Кэпиталз» играла против «Монреаль Канадиенс».

Шайба, заброшенная на 19-й минуте, сократила отставание российского хоккеиста от канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 46 голов (с учетом плей-офф: 970 у Овечкина против 1016 у Гретцки).

Этот гол также стал для Овечкина 73-м в матчах Кубка Стэнли, позволив ему сравняться с Дино Сиссарелли и занять 14-е место в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ.

До этого две заброшенные шайбы Овечкина вошли в топ-10 моментов завершившегося регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

19 апреля российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил еще один рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам сезона-2024/25 в регулярном чемпионате. В минувшей регулярке он забил 44 гола в 65 играх, средняя результативность составила 0,68 гола за игру. Сезон с показателем 0,6 или более гола за игру стал для российского форварда уже 13-м за карьеру. По этому показателю он обошел канадца Марио Лемье.

Ранее было названо самое ценное качество Овечкина.