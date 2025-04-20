Названо самое ценное качество Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери назвал стремление всегда играть на максимум самым ценным качеством российского форварда Александра Овечкина. Его слова приводит пресс-служба лиги.

«Что я ценю в Овечкине как капитане, как лидере и спортсмене, так это его переживания, беспокойство, когда игра не идет. Бывает, ты не всегда играешь на максимуме своих возможностей, но потом он что‑то с этим делает», — заявил Карбери.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Монреалем». В стартовой серии прошлогоднего Кубка Стэнли «Кэпиталз» проиграли «Рейнджерс» со счетом 0:4.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.

Ранее два гола Овечкина попали в топ-10 моментов сезона НХЛ.