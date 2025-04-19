Овечкин установил еще один рекорд НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил еще один рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам сезона-2024/25 в регулярном чемпионате.

Овечкин в минувшей регулярке забил 44 гола в 65 играх, средняя результативность составила 0,68 гола за игру.

Сезон с показателем 0,6 или более гола за игру стал для Овечкина уже 13-м за карьеру. По этому показателю он обошел Марио Лемье, на счету которого 12 подобных сезонов.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Вашингтон», который в последний раз брал Кубок Стэнли в 2018 году, сыграет с «Монреаль Канадиенс». Первая игра серии состоится 22 апреля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде, всухую проиграв серию «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее в «Вашингтоне» отреагировали на овации соперника в адрес Овечкина.