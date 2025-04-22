Сын Эрдогана призвал вернуть Россию на Олимпийские игры

Билал Эрдоган: российские спортсмены должны быть на всех спортивных соревнованиях

Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган высказался за возвращение России на Олимпийские игры. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Я считаю, что российские спортсмены должны быть на всех спортивных соревнованиях — с флагом, с честной борьбой. Спорт не должен быть политизирован. Политика и спорт — это разные вещи», — сказал он.

По словам Эрдогана, спортсмены не имеют никакого отношения к политическим причинам, по которым их отстраняют от участия в соревнованиях.

Накануне депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что российские спортсмены смогут полноценно вернуться на международную арену лишь после заключения мирного соглашения с Украиной.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее бывший чемпион мира из России победил в последнем бою в карьере.