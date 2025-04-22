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Сын Эрдогана призвал вернуть Россию на Олимпийские игры

Билал Эрдоган: российские спортсмены должны быть на всех спортивных соревнованиях
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Reuters

Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган высказался за возвращение России на Олимпийские игры. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Я считаю, что российские спортсмены должны быть на всех спортивных соревнованиях — с флагом, с честной борьбой. Спорт не должен быть политизирован. Политика и спорт — это разные вещи», — сказал он.

По словам Эрдогана, спортсмены не имеют никакого отношения к политическим причинам, по которым их отстраняют от участия в соревнованиях.

Накануне депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что российские спортсмены смогут полноценно вернуться на международную арену лишь после заключения мирного соглашения с Украиной.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее бывший чемпион мира из России победил в последнем бою в карьере.

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