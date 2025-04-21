В Госдуме раскрыли, когда российские спортсмены вернутся на международную арену

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что российские спортсмены смогут полноценно вернуться на международную арену лишь после заключения мирного соглашения с Украиной, подписание которого может приблизить президент США Дональд Трамп. Ее слова приводит РИА Новости.

«Нейтральным статусом они хотят столкнуть нас друг с другом. Нужно побеждать на фронтах и подписывать мирное соглашение. С помощью Трампа, который будет убеждать не нас, а Украину. На нас бесполезно воздействовать --мы уже все сказали», — заявила Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее бывший чемпион мира из России победил в последнем бою в карьере.