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Бывший чемпион мира из России победил в последнем бою в карьере

Экс-чемпион мира Ковалев победил немца Манна в последнем бою в карьере
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РИА «Новости»

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев победил Артура Манна из Германии в поединке, который состоялся в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» в Челябинске. Об этом сообщает Vprognoze.ru.

Бой завершился победой Ковалева техническим нокаутом в седьмом раунде. Перед началом боя, россиянин объявил, что этот поединок станет для него последним в карьере.

За свою карьеру 42-летний Ковалев провел 42 боя, в которых одержал 36 побед, пять раз проиграл. Еще одна встреча завершилась вничью.

Ранее российского боксера назвали Машиной за 20 досрочных побед.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек, при этом боксеров среди них не было.

Ранее россиянки выиграли золотые медали чемпионата мира по боксу.

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