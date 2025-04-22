Лидер «Салавата Юлаева» может пропустить решающий матч против «Спартака»

Козлов допустил, что Ливо может не сыграть в седьмом матче со «Спартаком»

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов на пресс-конференции заявил, что участие канадского нападающего Джоша Ливо в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Спартака» находится под вопросом.

«Не владею информацией об участии Ливо в седьмом матче. Ребята сплотились в его отсутствие. Мешала ли ему травма успешно проявить себя в этом плей-офф? Сейчас у него другое повреждение. Что касается эмоций на седьмой матч, то будем доставать из запасов», — заявил Козлов.

Ливо по медицинским причинам пропустил шестую игру.

Встреча, которая состоялась на «Мегаспорт Арене» в Москве, завершилась победой гостей со счетом 2:1 в овертайме. Обе шайбы пришлись на второй период: на 24-й минуте «Салават» вышел вперед благодаря точному броску Владислава Ефремова, а на 28-й — Сергей Лукьянцев сделал счет равным.

Победу «Салавату Юлаеву» принес Василевский на 15-й минуте первого овертайма.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3-3. Решающий седьмой матч состоится в Уфе 23 апреля.

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