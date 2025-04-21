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Стал известен спортсмен года

Рекордсмен мира в прыжках с шестом Дюплантис — спортсмен года по версии Laureus
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Kai Pfaffenbach/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом, рекордсмен мира Арман Дюплантис из Швеции стал обладателем награды «Спортсмен года» по версии Laureus World Sports Awards.

21 апреля состоялась 25-я церемония вручения наград в Мадриде.

В своей номинации Дюплантис опередил испанского теннисиста Карлоса Алькараса, четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстапенна из Нидерландов, обладателя четырех золотых наград Олимпиады-2024 пловца Леона Маршана из Франции, а также словенского велогонщика Тадея Погачара.

Согласно регламенту, шорт-листы номинаций Laureus формируются путём голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек, при этом боксеров среди них не было.

Ранее была названа спортсменка года.

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