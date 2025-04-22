Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В сборной России выразили надежду на возвращение гимнастки Крамаренко

Тренер Сергаева: надеемся на успешное возвращение гимнастки Крамаренко в спорт
close
РИА Новости

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева выразила надежду на возвращение в спорт чемпионки Европы Лалы Крамаренко. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru».

«Лала проходит восстановительный период, и, конечно, мы все надеемся на успешное возвращение в спорт. Сроки возвращения еще не определены, но мы следим за процессом и поддерживаем ее на каждом этапе», — сказала Сергаева.

Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России. На Играх БРИКС в Казани она победила в индивидуальном многоборье, выступая с серьезной травмой.

Спортсменка перенесла операцию в конце июля 2024 года. Экс-наставник сборной России Ирина Винер рассказала, что врачи удалили ей здоровый мениск вместо травмированного. Telegram-канал Sport Baza со ссылкой на источник сообщил, что Крамаренко не был удален здоровый мениск, а у спортсменки нет претензий к врачам.

В середине сентября 2023 года Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Гимнастка также имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Ранее чемпионка мира рассказала о колоссальных нагрузках, которые испытывала Крамаренко.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами