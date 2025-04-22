В сборной России выразили надежду на возвращение гимнастки Крамаренко

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева выразила надежду на возвращение в спорт чемпионки Европы Лалы Крамаренко. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru».

«Лала проходит восстановительный период, и, конечно, мы все надеемся на успешное возвращение в спорт. Сроки возвращения еще не определены, но мы следим за процессом и поддерживаем ее на каждом этапе», — сказала Сергаева.

Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России. На Играх БРИКС в Казани она победила в индивидуальном многоборье, выступая с серьезной травмой.

Спортсменка перенесла операцию в конце июля 2024 года. Экс-наставник сборной России Ирина Винер рассказала, что врачи удалили ей здоровый мениск вместо травмированного. Telegram-канал Sport Baza со ссылкой на источник сообщил, что Крамаренко не был удален здоровый мениск, а у спортсменки нет претензий к врачам.

В середине сентября 2023 года Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Гимнастка также имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Ранее чемпионка мира рассказала о колоссальных нагрузках, которые испытывала Крамаренко.