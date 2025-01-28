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Заявление об удалении здорового мениска у гимнастки-чемпионки назвали ложным

Sport Baza: гимнастке Крамаренко не удаляли здоровый мениск по ошибке
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Чемпионке России по художественной гимнастике Лале Крамаренко не удаляли здоровый мениск вместо травмированного. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.

Операция была проведена летом 2024 года. Источник в клинике рассказал, что процедуру проводил хирург, хорошо знакомый семье Крамаренко, который оперировал многих других спортсменов. Сообщается, что перед операцией гимнастке проводилась артроскопия, во время которой и был обнаружен разрыв и переднего, и заднего рога.

У самой Крамаренко нет претензий к врачам.

Изначально о том, что Крамаренко удалили здоровый мениск по ошибке, сообщила главный тренер национальной команды Ирина Винер.

Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России, а также победила в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС в Казани. В середине сентября 2023 года Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Спортсменка также имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Лала — дочь знаменитого футбольного вратаря Дмитрия Крамаренко, который известен по выступлениям за московское «Динамо» и владикавказскую «Аланию».

Ранее в Росздравнадзоре рассказали, получали ли они обращение из-за удаления мениска Крамаренко.

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