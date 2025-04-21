18-летний чемпион мира из России выиграл турнир в Испании

18-летний российский шахматист Володар Мурзин, в конце 2024 года ставший чемпионом мира по быстрым шахматам, выиграл шахматный турнир Open Semana Santa, который проходил в Испании.

По итогам девяти партий Мурзин набрал семь с половиной очков. Столько же оказалось еще у трех гроссмейстеров — китайца Лу Шанлэя, украинца Василия Иванчука и Панаяппана Сетхурамана из Индии, однако россиянин опередил их по дополнительным показателям.

В январе 2024 года Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду. Заключительный тур мирового первенства 18-летний Мурзин провел с Кареном Григоряном из Армении. Россиянин играл белыми фигурами, встреча завершилась вничью. Он стал третьим в истории российским чемпионом мира по быстрым шахматам с момента проведения первого официального турнира в 2012-м. Весь пьедестал заняли российские шахматисты. На втором месте оказался Александр Грищук, замкнул тройку лучших Ян Непомнящий.

Мурзин стал гроссмейстером в 2022 году, он — мастер спорта России (2020), призер командного чемпионата России, победитель и призер ряда юниорских соревнований.

Ранее Мурзин рассказал о трудном детстве.