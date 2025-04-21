«Салават Юлаев» сравнял счет в серии со «Спартаком»

«Салават Юлаев» в овертайме со счетом 2:1 выиграл шестой матч со «Спартаком»

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл московский «Спартак» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Мегаспорт Арене» в Москве, завершилась победой гостей со счетом 2:1 в овертайме. Обе шайбы пришлись на второй период: на 24-й минуте «Салават» вышел вперед благодаря точному броску Владислава Ефремова, а на 28-й — Сергей Лукьянцев сделал счет равным.

Победу «Салавату Юлаеву» принес Алексей Василевский на 15-й минуте первого овертайма.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3-3. Решающий седьмой матч состоится в Уфе 23 апреля.

Действующим чемпионом КХЛ является магнитогорский «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее сообщалось, что «Авангард» и «Локомотив» также выявят победителя в седьмой встрече.