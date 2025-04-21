«Авангард» и «Локомотив» выявят победителя в седьмой встрече

Омский «Авангард» обыграл ярославский «Локомотив» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Арене G-Drive» в Омске, завершилась победой хозяев со счетом 3:0. В первом периоде отличился Евгений Кулик на 14-й минуте. Во втором отрезке на 40-й минуте Райан Спунер не реализовал буллит, а в третьем периоде на 55-й минуте забил Наиль Якупов, а на 60-й — Рид Буше в пустые ворота.

Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающий седьмой матч состоится в Ярославле 23 апреля.

В первом раунде плей-офф «Локомотив» выиграл у нижегородского «Торпедо» со счетом 4:0, а «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» — 4:2.

Действующим чемпионом КХЛ является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее сообщалось, что российский вратарь покинет клуб НХЛ.