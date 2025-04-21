Олимпийская чемпионка 1960 года скончалась в возрасте 94 лет

Победительница Олимпийских игр 1960 года в гребле на байдарках-двойках Мария Шубина умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации каноэ России.
«Светлая память о Марии Тимофеевне Шубиной навсегда останется в истории спорта и в сердцах тех, кто знал эту удивительную женщину», — говорится в сообщении.
Шубина скончалась 20 апреля. Она стала первой, кто сумел выиграть первое в истории СССР золото Олимпиады в гребле на байдарках-двойках вместе с Антониной Серединой. Также Шубина четырежды выигрывала чемпионаты мира. После окончания карьеры она занималась тренерством.
Она также четырехкратная чемпионка мира. После окончания карьеры Шубина занималась тренерской деятельностью.
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