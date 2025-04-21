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Олимпийская чемпионка 1960 года скончалась в возрасте 94 лет

Чемпионка Олимпиады-1960 в гребле на байдарках Шубина умерла в 94 года
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Виктор Кошевой/ТАСС

Победительница Олимпийских игр 1960 года в гребле на байдарках-двойках Мария Шубина умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации каноэ России.

«Светлая память о Марии Тимофеевне Шубиной навсегда останется в истории спорта и в сердцах тех, кто знал эту удивительную женщину», — говорится в сообщении.

Шубина скончалась 20 апреля. Она стала первой, кто сумел выиграть первое в истории СССР золото Олимпиады в гребле на байдарках-двойках вместе с Антониной Серединой. Также Шубина четырежды выигрывала чемпионаты мира. После окончания карьеры она занималась тренерством.

Она также четырехкратная чемпионка мира. После окончания карьеры Шубина занималась тренерской деятельностью.

Ранее в возрасте 82 лет умер экс-тренер «Реала» Лео Бенхаккер.

Под его руководством «сливочные» три раза подряд побеждали в чемпионате Испании.

Ранее 16-летний российский футболист умер после тренировки.

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