Российский вратарь покинет клуб НХЛ

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» Александр Георгиев сообщил, что станет неограниченно свободным агентом по окончании сезона. Его слова приводит The Mercury News.

«Я уже разговаривал с генеральным менеджером, и он сказал, что в следующем году они будут играть с другой группой. Так что я знаю, что буду частью другой команды. Это будет очень интересно для меня», — заявил Георгиев.

17 апреля «Шаркс» проиграли «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 0:3. Георгиев стал третьей звездой матча — он отразил 25 из 28 бросков.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее «Миннесота» Капризова вышла в плей-офф НХЛ.