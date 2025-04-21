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Комментатор Генич ответил на критику Карпина

Генич: Карпин точно смотрит матчи со звуком, он писал даже во время репортажей
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Кадр из видео/Глеб Чернявский/Youtube

Футбольный комментатор Константин Генич заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин точно смотрит матчи со звуком, так как иногда реагирует даже по ходу эфиров. Его слова приводит Sports.ru.

«Кстати, Карпин смотрит матчи со звуком. Были моменты, когда он прямо по ходу репортажей писал комментаторам», — заявил Генич.

Ранее Карпин подвергал критике работу комментаторов. Он заявил, что выключает звук каждый раз, когда включает футбольные матчи.

Также сообщалось, что Генич сравнил матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) с оргазмом.

«Для меня любой матч РПЛ сродни оргазму. Есть сексуальные ставки, сексуальные удары, передачи. А есть сексуальный футбол. Я тащусь от РПЛ. Поэтому порой какие-то действия игроков в российском чемпионате могут вызывать у меня эмоциональные стоны», — заявил Генич.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может получить наказание из-за поведения фанатов.

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