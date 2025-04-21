«Зенит» может получить наказание из-за поведения фанатов

Петербургский «Зенит» может быть наказан из-за поведения своих болельщиков в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом». Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц в комментарии «Матч ТВ».

«В матче «Зенит» — «Ростов» болельщики «Зенита» скандировали ненормативную лексику», — указал он.

16 апреля «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:0 в ответном матче Пути РПЛ Кубка России. Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0.В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме за «Зенит» отличились Александр Соболев и Матео Кассьерра.

В первом матче «Ростов» на своем поле уступил клубу с берегов Невы со счетом 0:1. Тот матч состоялся 12 марта. В финале Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сыграет с московским ЦСКА, который выбил столичное «Динамо». «Ростов» сыграет в Пути регионов с московским «Локомотивом».

Ранее появилась информация, что «Спартак» также могут наказать из-за фанатов.