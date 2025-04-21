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Преемница Винер назвала самый ценный навык, которому у нее научилась

Тренер Сергаева: умение быстро принимать решения — то, чему я научилась у Винер
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Владимир Песня/РИА «Новости»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева научилась у своей предшественницы Ирины Винер быстро принимать решения в нестандартных ситуациях. Об этом Сергаева рассказала в интервью «Газете.Ru».

«Самое ценное — это умение быстро принимать решения, особенно в нестандартных и непредсказуемых ситуациях. Я сама предпочитаю тщательное планирование, люблю быть подготовленной, но именно способность сориентироваться в случае резкого изменения текущей ситуации — это то, чему я научилась у Ирины Александровны», — сказала Сергаева.

22 февраля президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозеров назначил Сергаеву главным тренером сборной России по художественной гимнастике. Она сменила на этом посту Ирину Винер, которая была главным тренером с 2001 года.

Сергаева — заслуженный тренер России. В течение 17 лет она была старшим тренером сборной России по групповым упражнениям, а также работала в академии Алины Кабаевой «Небесная грация».

12 февраля Винер сообщила, что уходит в отставку.

В октябре 2024 года Винер покинула пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), которую возглавляла с 2008 года. Было принято решение об объединении Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики в единую Федерацию гимнастики России. Ее возглавил Олег Белозеров.

Винер в прошлом — вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG). Она работала со многими чемпионками и медалистками — Яной Батыршиной, Алиной Кабаевой, Юлией Барсуковой, Евгенией Канаевой, Маргаритой Мамун, Яной Кудрявцевой, Диной и Ариной Авериными.

Ранее Сергаева выразила надежду на работу нового главы МОК.

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