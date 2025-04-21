Тренер сборной по художественной гимнастике выразила надежду на работу нового главы МОК

Деятельность рабочих групп, которые новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри намерена создать для поиска путей допуска россиян до Игр, должна дать положительный результат. Надежду на это в интервью «Газете.Ru» выразила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.

«Мы всегда держим в мыслях возможность возвращения на международную арену. Как и когда это будет возможно, пока неизвестно. Важно, что процесс идет, и мы будем внимательно следить за развитием ситуации. Мы надеемся на положительные итоги работы тех рабочих групп, о которых говорила Кирсти Ковентри. Есть множество факторов, влияющих на решения, но мы надеемся на справедливость», — сказала Сергаева.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК, она сменит на этом посту Томаса Баха, который покинет пост в июне. Предполагается, что именно при нем МОК будет определять порядок участия россиян в Олимпиаде — 2026.

Ковентри является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две золотых. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

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