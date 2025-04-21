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Тренер сборной по художественной гимнастике выразила надежду на работу нового главы МОК

Тренер гимнасток Сергаева верит в справедливость в отношении атлетов из России
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Louisa Gouliamaki/Reuters

Деятельность рабочих групп, которые новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри намерена создать для поиска путей допуска россиян до Игр, должна дать положительный результат. Надежду на это в интервью «Газете.Ru» выразила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.

«Мы всегда держим в мыслях возможность возвращения на международную арену. Как и когда это будет возможно, пока неизвестно. Важно, что процесс идет, и мы будем внимательно следить за развитием ситуации.  Мы надеемся на положительные итоги работы тех рабочих групп, о которых говорила Кирсти Ковентри. Есть множество факторов, влияющих на решения, но мы надеемся на справедливость», — сказала Сергаева.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК, она сменит на этом посту Томаса Баха, который покинет пост в июне. Предполагается, что именно при нем МОК будет определять порядок участия россиян в Олимпиаде — 2026.

Ковентри является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две золотых. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

Ранее на Украине раскритиковали нового президента МОК.

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