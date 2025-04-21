«Отрыв размером с гору»: экс-советник Федуна о шансах «Спартака» на чемпионство в РПЛ

Экс-советник Федуна Камоции: у «Спартака» еще есть шансы на победу в РПЛ

Бывший советник экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци кратко оценил шансы команды завоевать золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в текущем сезоне. Его слова приводит РИА Новости.

«Все по-прежнему возможно. До тех пор, пока математика не осудит это. Но отрыв от лидера размером с гору, учитывая качество команд впереди», — заявил он.

19 апреля «Спартак» на выезде обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 25-го тура РПЛ. Встреча, которая состоялась на «Самара Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 23-й минуте Артем Дзюба отличился с пенальти, на 29-й минуте преимущество удвоил 18-летний Дмитрий Пестряков. На 39-й минуте Тео Бонгонда сократил отставание, но на 45+5-й минуте Эсекьель Барко не смог забить пенальти. На 61-й минуте Алекса Джурасович отправил мяч в свои ворота, а победу «красно-белым» принес Барко, реализовав пенальти на 90+4-й минуте.

В активе «Спартака» 50 очков после 25 туров РПЛ, команда входит в топ-3 турнирной таблицы национального первенства. Лидирует «Краснодар», набравший 55 баллов. На втором месте идет петербургский «Зенит» — 53 очка.

Ранее ушедший из ЦСКА в «Спартак» голкипер установил уникальное достижение.