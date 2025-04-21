Ушедший из ЦСКА в «Спартак» голкипер установил уникальное достижение

Голкипер «Спартака» Илья Помазун установил уникальное достижение в дебютном матче за команду в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщила пресс-служба московской команды на официальном сайте.

19 апреля Помазун дебютировал за красно-белых в матче 25-го тура РПЛ против тольяттинского «Акрона». Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.

Илья и его отец Александр Помазун стали первым вратарским дуэтом отца и сына, сыгравшими за одну команду в чемпионатах России. Отец нынешнего голкипера красно-белых выступал за «Спартак» с 1993 по 1994 год.

2 февраля «Спартак» объявил о переходе Помазуна.

Помазун является воспитанником ЦСКА. В главной команде вратарь дебютировал 6 августа 2017 года в матче против «Рубина». С 2020 года он регулярно отправлялся в аренду в екатеринбургский «Урал». В сезоне-2023/24 Помазун провел 29 матчей за екатеринбуржцев.

В сезоне-2024/25 Помазун не попадал в старт ЦСКА до отстранения: основной голкипер команды — Игорь Акинфеев, в матчах Кубка России на поле выходит Владислав Тороп. 12 сентября ЦСКА внес Помазуна в заявку на сезон.

Ранее была названа причина, которая помешала «Спартаку» стать лидером РПЛ.