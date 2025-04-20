ЦСКА упустил шанс приблизиться к тройке лидеров РПЛ

Московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов» сыграли вничью в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл Секу Койта на 69-й минуте поединка, его ассистентом выступил Виллиан Роша. Через пять минут «Крылья» сравняли, Иван Сергеев реализовал пенальти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Павел Кукуян.

Армейский клуб идет на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. Команда на два балла отстает от идущего третьим «Спартака», который свой матч 25-го тура уже сыграл, и на семь баллов от лидирующего «Краснодара», также уже проведшего поединок 25-го тура. Самарская команда расположилась на 11-й позиции с 27-ю баллами.

В следующем туре РПЛ ЦСКА сразится в выездном матче со «Спартаком». Игра пройдет 26-го апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Крылья» на день позже примут «Оренбург», этот поединок начнется в 14:00 мск.

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