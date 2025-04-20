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Догнать «Спартак»: ЦСКА принимает «Крылья Советов». LIVE

Футбол. РПЛ. 25-й тур. ЦСКА — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

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В матче 25-го тура Российской премьер-лиги встречаются столичный ЦСКА и самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Мир Российская Премьер-лига. 25-й тур
Матч не начался
20 апреля 19:30
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
19:15

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов».

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