Спорт
Догнать «Спартак»: ЦСКА принимает «Крылья Советов». LIVE
В матче 25-го тура Российской премьер-лиги встречаются столичный ЦСКА и самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Мир Российская Премьер-лига. 25-й тур
Матч не начался
20 апреля 19:30
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
19:15
Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов».