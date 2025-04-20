«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ

Московское «Динамо» обыграло казанский «Рубин» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 3:1.

На 23-й минуте счет открыл футболист «Динамо» Ярослав Гладышев. Через две минуты счет сравнял Руслан Безруков. На 61-й минуте поединка Гладышев второй мяч в ворота «Рубина». На 90-й минуте матча был удален футболист «Рубина» Мирлинд Даку. Уже на последней компенсированной минуте третий мяч «Рубину» забил Бителло.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает пятое место, набрав 46 очков. «Рубин» располагается на восьмой строчке, имея в активе 36 баллов. На первом месте идет «Краснодар», набравший 55 очков. Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» набрали по 50 очков.

В следующем туре «Динамо» сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 26 апреля. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени. «Рубин» сыграет 27 апреля с воронежским «Факелом». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» хочет снять проклятие с клуба с помощью крестного хода.