20 апреля 2025, 14:00 Спорт Прыжок в последний вагон: «Динамо» принимает «Рубин». LIVE Футбол. РПЛ-2024/25, 25-й тур. «Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань). ОНЛАЙН Данила Жиляев

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В матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» принимает казанский «Рубин». В случае успеха бело-голубые обойдут «Локомотив» и поднимутся на пятую строчку, а потеря очков оставит подопечным Марцела Лички лишь математические шансы побороться за попадание в первую тройку. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 25-й тур 1-й тайм 20 апреля 14:00 Динамо М Москва, Россия 0 : 0 Рубин Казань, Россия Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия