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Спорт

Прыжок в последний вагон: «Динамо» принимает «Рубин». LIVE

Футбол. РПЛ-2024/25, 25-й тур. «Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань). ОНЛАЙН

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ФК «Динамо»
В матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» принимает казанский «Рубин». В случае успеха бело-голубые обойдут «Локомотив» и поднимутся на пятую строчку, а потеря очков оставит подопечным Марцела Лички лишь математические шансы побороться за попадание в первую тройку. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 25-й тур
1-й тайм
20 апреля 14:00
Динамо М
Москва, Россия
0 : 0
Рубин
Казань, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм

4' Тесленко

10' Даку

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'12

Скопинцев пробил из-за пределов штрафной, мяч пролетел над перекладиной.

'9

Даку на чужой половине поля в борьбе за мяч жестко сыграл против Фомина, не удержал равновесие и упал на него. «Динамо» заработало штрафной, а форвард «Рубина» — «горчичник».

'7

Атака «Динамо» завершилась неточным забросом Бителло на ход Фомину.

'6

Йочич сделал справа заброс в штрафную — в руки Луневу.

'4

«Динамо» заработало штрафной на фланге, Лаксальт мощно закрутил к дальней штанге — слишком сильно, мяч улетел за пределы поля.

'3

Безруков совершил быстрый проход по флангу, вошел в штрафную, пробросил мяч между ног Касересу, но споткнулся и упал.

'1

Поехали! Главный судья — Сергей Чебан.

13:55

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Маричаль, Бальбуэна, Касерес, Лаксальт, Глебов, Бителло, Фомин, Гладышев, Маухуб.

«Рубин»: Ставер, Безруков, Вуячич, Грицаенко, Тесленко, Кабутов, Иву, Йочич, Ходжа, Шабанхаджай, Даку.

13:50

Матч начнется в 14:00 мск.

13:45

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Рубином».

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