Скопинцев пробил из-за пределов штрафной, мяч пролетел над перекладиной.
Даку на чужой половине поля в борьбе за мяч жестко сыграл против Фомина, не удержал равновесие и упал на него. «Динамо» заработало штрафной, а форвард «Рубина» — «горчичник».
Атака «Динамо» завершилась неточным забросом Бителло на ход Фомину.
Йочич сделал справа заброс в штрафную — в руки Луневу.
«Динамо» заработало штрафной на фланге, Лаксальт мощно закрутил к дальней штанге — слишком сильно, мяч улетел за пределы поля.
Безруков совершил быстрый проход по флангу, вошел в штрафную, пробросил мяч между ног Касересу, но споткнулся и упал.
Поехали! Главный судья — Сергей Чебан.
«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Маричаль, Бальбуэна, Касерес, Лаксальт, Глебов, Бителло, Фомин, Гладышев, Маухуб.
«Рубин»: Ставер, Безруков, Вуячич, Грицаенко, Тесленко, Кабутов, Иву, Йочич, Ходжа, Шабанхаджай, Даку.
Матч начнется в 14:00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Рубином».