Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Динамо» хочет снять проклятие с клуба с помощью крестного хода

«Первый спорт»: «Динамо» хочет снять проклятие с клуба с помощью крестного хода
close
Владимир Песня/РИА Новости

Вокруг стадиона «Динамо» проведут крестный ход, чтобы снять проклятие с клуба, передает Telegram-канал «Первый спорт».

Церковное шествие должно пройти вокруг «ВТБ Арены» до конца апреля. Сейчас точную дату крестного хода согласовывают с МВД.

Отмечается, что идею крестного хода уже продвигали фанаты бело-голубых. Они хотели «отмолить проклятие», чтобы московский клуб стал чемпионом впервые с 1976 года.

12 апреля «Динамо» сыграло вничью с нижегородским «Пари НН». На 59-й минуте счет в матче открыл игрок «Пари НН» Александр Трошечкин. Через 12 минут Ярослав Гладышев сравнял счет. На 90-й минуте матча игрок «Пари НН» Тьяго Весино не забил пенальти, попав в штангу.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает пятое место, набрав 43 очка.

В эти минуты «Динамо» играет с казанским «Рубином». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее футболист московского «Локомотива» рассказал, за счет чего удалось легко обыграть «Пари НН».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами