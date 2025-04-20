«Первый спорт»: «Динамо» хочет снять проклятие с клуба с помощью крестного хода

Вокруг стадиона «Динамо» проведут крестный ход, чтобы снять проклятие с клуба, передает Telegram-канал «Первый спорт».

Церковное шествие должно пройти вокруг «ВТБ Арены» до конца апреля. Сейчас точную дату крестного хода согласовывают с МВД.

Отмечается, что идею крестного хода уже продвигали фанаты бело-голубых. Они хотели «отмолить проклятие», чтобы московский клуб стал чемпионом впервые с 1976 года.

12 апреля «Динамо» сыграло вничью с нижегородским «Пари НН». На 59-й минуте счет в матче открыл игрок «Пари НН» Александр Трошечкин. Через 12 минут Ярослав Гладышев сравнял счет. На 90-й минуте матча игрок «Пари НН» Тьяго Весино не забил пенальти, попав в штангу.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает пятое место, набрав 43 очка.

В эти минуты «Динамо» играет с казанским «Рубином». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее футболист московского «Локомотива» рассказал, за счет чего удалось легко обыграть «Пари НН».