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Футболист «Локомотива» рассказал, за счет чего удалось легко обыграть «Пари НН»

Игрок «Локомотива» Сильянов: оборону «Пари НН» очень тяжело вскрывать
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов заявил, что клубу удалось легко обыграть «Пари НН» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за удаления, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Такая легкая победа и получилась из-за удаления. Вы же видели, что даже играя вдесятером, соперник сел очень низко, а такую оборону всегда тяжело вскрывать», — сказал Сильянов.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась с результатом 3:0. На 31-й минуте нижегородцы остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил Никита Каккоев. Счет в матче открыл Дмитрий Воробьев на 45+3-й минуте, второй мяч забил Сергей Пиняев на 56-й минуте, а точку в игре поставил Артем Карпукас на 90+6-й минуте.

Эта победа стала первой для «Локомотива» больше, чем за месяц — последний раз они выигрывали 15 марта у «Динамо» в рамках 21-го тура РПЛ.

Ранее поведение арбитра встречи «Акрон» — «Спартак» назвали колхозным.

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