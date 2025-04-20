Экс-футболист «Спартака» о невыплатах зарплаты в «Химках»: игрокам некуда деваться

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко заявил, что игрокам подмосковных «Химок» придется выходить на поле, несмотря на невыплаты зарплат, передает «Чемпионат».

«В любом случае игрокам «Химок» некуда деваться — им придется играть, даже если не платят. У меня была такая ситуация, когда я играл в «Жемчужине», которая банкротилась. Все ребята бились до последнего тура», — сказал Деменко.

15 апреля появилась информация, что игроки подмосковного клуба рассматривают вариант с бойкотом поединка Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Это связано с увольнением главного тренера Франка Артиги, а также с долгами перед игроками. Туфан Садыгов обещал рассчитаться со всеми футболистами до 30 апреля, но игроки решили объявить бойкот уже сейчас.

18 апреля стало известно, что «Химки» все же планируют сыграть с «Зенитом», такое решение было принято после встречи с главой РПЛ Александром Алаевым.

Ранее инвестор «Химок» обвинил футболистов в пиаре на бойкоте.