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Экс-футболист «Спартака» о невыплатах зарплаты в «Химках»: игрокам некуда деваться

Экс-футболист Деменко: игрокам «Химок» придется играть, деваться некуда
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко заявил, что игрокам подмосковных «Химок» придется выходить на поле, несмотря на невыплаты зарплат, передает «Чемпионат».

«В любом случае игрокам «Химок» некуда деваться — им придется играть, даже если не платят. У меня была такая ситуация, когда я играл в «Жемчужине», которая банкротилась. Все ребята бились до последнего тура», — сказал Деменко.

15 апреля появилась информация, что игроки подмосковного клуба рассматривают вариант с бойкотом поединка Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Это связано с увольнением главного тренера Франка Артиги, а также с долгами перед игроками. Туфан Садыгов обещал рассчитаться со всеми футболистами до 30 апреля, но игроки решили объявить бойкот уже сейчас.

18 апреля стало известно, что «Химки» все же планируют сыграть с «Зенитом», такое решение было принято после встречи с главой РПЛ Александром Алаевым.

Ранее инвестор «Химок» обвинил футболистов в пиаре на бойкоте.

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