Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дагестанский боец UFC: многие русские пьют как сумасшедшие

Боец UFC Евлоев: многие русские пьют как сумасшедшие, но это не про мусульман
close
Stephen R. Sylvanie-Imagn Images/Reuters

Дагестанский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мовсар Евлоев объяснил на YouTube-канале Podcast with Mike Perry, в чем отличие русских и дагестанских бойцов.

«Никогда не пил алкоголь. Да, многие русские пьют как сумасшедшие. Никто не пьет так, как они. Но это не про мусульман. Им запрещено пить, курить и встречаться с девушками. Нужно просто на ней жениться», — сказал Евлоев.

8 декабря на турнире UFC 310 Евлоев одержал победу над Алджамейном Стерлингом единогласным решением судей — все три арбитра указали в своих записках счет 29:28 в пользу россиянина. Таким образом, Мовсар остался непобежденным на профессиональном уровне, одержав 19 побед в 19 поединках.

«Достаточно ли этой победы, чтобы выйти на поединок за титул? Кто знает. Вы постоянно задаете мне этот вопрос, но я уже говорил, что всегда готов к титульному бою. Да, я сегодня провел не лучшее выступление, но Стерлинг — бывший чемпион», — сказал Евлоев в октагоне после победы.

Ранее Евлоев одержал победу, несмотря на четыре запрещенных удара соперника.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами