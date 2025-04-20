Дагестанский боец UFC: многие русские пьют как сумасшедшие

Боец UFC Евлоев: многие русские пьют как сумасшедшие, но это не про мусульман

Дагестанский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мовсар Евлоев объяснил на YouTube-канале Podcast with Mike Perry, в чем отличие русских и дагестанских бойцов.

«Никогда не пил алкоголь. Да, многие русские пьют как сумасшедшие. Никто не пьет так, как они. Но это не про мусульман. Им запрещено пить, курить и встречаться с девушками. Нужно просто на ней жениться», — сказал Евлоев.

8 декабря на турнире UFC 310 Евлоев одержал победу над Алджамейном Стерлингом единогласным решением судей — все три арбитра указали в своих записках счет 29:28 в пользу россиянина. Таким образом, Мовсар остался непобежденным на профессиональном уровне, одержав 19 побед в 19 поединках.

«Достаточно ли этой победы, чтобы выйти на поединок за титул? Кто знает. Вы постоянно задаете мне этот вопрос, но я уже говорил, что всегда готов к титульному бою. Да, я сегодня провел не лучшее выступление, но Стерлинг — бывший чемпион», — сказал Евлоев в октагоне после победы.

Ранее Евлоев одержал победу, несмотря на четыре запрещенных удара соперника.