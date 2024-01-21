Боец UFC Евлоев одолел британца Аллена, несмотря на четыре запрещенных удара соперника

В первом поединке главного карда турнира UFC 297 российский боец Мовсар Евлоев одолел представителя Великобритании Арнольда Аллена.

Поединок продлился все три раунда. Представитель России победил единогласным решением судей.

В третьем раунде Аллен нанес четыре подряд запрещенных удара коленом в голову, но рефери посчитал их непредумышленными.

Перед поединком Евлоев отмечал, что победа над Алленом поможет ему претендовать на титул в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Этот бой дает мне возможность стать следующим претендентом на титул. Чувствую ли я, что получу победителя боя Волкановски — Топурия? Все зависит от того, смогу ли я финишировать Аллена, но да, я могу стать следующим», — сказал Евлоев перед поединком.

Евлоев провел в смешанных единоборствах (ММА) 18 поединков, каждый из которых завершился победой россиянина. 7 мая 2023 года россиянин одолел в турнире UFC 288 бразильца Диего Лопеса. Все арбитры решили отдать победу Евлоеву — 29:28, 29:28, 30:27. Этот был поединок главного карда турнира.

Ранее англоязычные поклонники UFC раскритиковали Евлоева за пост в соцсетях.