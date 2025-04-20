Футболист «Акрона» объяснил поражение в матче со «Спартаком»

Футболист «Акрона» Бакаев о поражении в матче со «Спартаком»: нам не повезло

Футболист тольяттинского «Акрона» Солтмурад Бакаев объяснил поражение в матче против московского «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ) невезением, передает «Чемпионат».

«Нам не повезло со «Спартаком». Считаю, что игра была нашей. Но это часть игры, часть нашей жизни. Это сделает нас только сильнее», — сказал Бакаев.

Встреча, которая состоялась на «Самара Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 23-й минуте Артем Дзюба отличился с пенальти, на 29-й минуте преимущество удвоил 18-летний Дмитрий Пестряков. На 39-й минуте Тео Бонгонда сократил отставание, но на 45+5-й минуте Эсекьель Барко не смог забить пенальти. На 61-й минуте Алекса Джурасович отправил мяч в свои ворота, а победу «красно-белым» принес Барко, реализовав пенальти на 90+4-й минуте.

В следующем матче «Спартак» сыграет с московским ЦСКА, а «Акрон» встретится с подмосковными «Химками».

Ранее футболист «Акрона» обвинил арбитров в помощи «Спартаку».