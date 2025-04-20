Футболист «Акрона» обвинил арбитров в помощи «Спартаку»

Футболист тольяттинского «Акрона» Кирилл Данилин раскритиковал судейство после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», передает Metaratings.

«Тяжело играть, когда на поле 11 человек против 12. Три человека в желтых маечках абсолютно нагло помогают сопернику весь матч. Все спорные эпизоды в пользу «Спартака». По пенальти скорее вопросов нет», — сказал Данилин.

Встреча, которая состоялась на «Самара Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 23-й минуте Артем Дзюба отличился с пенальти, на 29-й минуте преимущество удвоил 18-летний Дмитрий Пестряков. На 39-й минуте Тео Бонгонда сократил отставание, но на 45+5-й минуте Эсекьель Барко не смог забить пенальти. На 61-й минуте Алекса Джурасович отправил мяч в свои ворота, а победу «красно-белым» принес Барко, реализовав пенальти на 90+4-й минуте.

Ранее поведение арбитра встречи «Акрон» — «Спартак» назвали колхозным.