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Губерниев назвал условие допуска российских спортсменов на Олимпиаду

Губерниев: биатлонистов пустят на Олимпиаду при урегулировании на Украине
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Пресс-служба ТНТ

Российских биатлонистов и лыжников пустят на Олимпиаду, «если случится то, о чем говорит весь мир». Об этом заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, имея в виду урегулирование конфликта на Украине. Его слова приводит издание «ВсеПроСпорт».

По словам Губерниева, Международный союз биатлонистов, допустивший возможности выдачи российским спортсменам специальных приглашений, тем самым сохранил себе пространство для маневра, если произойдет урегулирование. Комментатор подчеркнул, что именно данный аспект является условием допуска для россиян к соревнованиям, однако стоит дождаться, когда «теория станет практикой».

«Что такое теоретически могут выдать приглашения? Теоретически я могу возглавить и FIS, и IBU, после чего допустить наших в полном составе на Кубок мира и Олимпиаду», — заявил он.

До этого президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин сообщил, что решение об отстранении российских спортсменов от международных стартов по-прежнему остается в силе.

Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета из-за начала боевых действий на Украине. С того момента отстранение несколько раз продлевалось.

Ранее в FIS рассказали о возможном допуске россиян.

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