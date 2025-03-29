В FIS рассказали о возможном допуске россиян

В FIS заявили, что решение о допуске россиян еще не принято

В пресс‑службе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявили, что пока нет четкого графика по вопросу возвращения россиян на международные соревнования. Их слова приводит «Матч ТВ».

«Решение относительно участия нейтральных спортсменов в мероприятиях FIS является прерогативой совета FIS. На данный момент нет установленного графика для какого‑либо разрешения по этому поводу», — заявили в организации.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее российский биатлонист после финиша отдал свою золотую медаль.