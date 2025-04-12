Российских биатлонистов не ждут на международных стартах

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин сообщил, что решение об отстранении российских спортсменов от международных стартов по-прежнему остается в силе. Его слова приводит РИА Новости.

«По теме возвращения российских спортсменов нет новостей», — сказал Далин.

25 февраля в Международном олимпийском комитете призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

Зимние Олимпийские игры — 2026 состоятся в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Ранее стал известен победитель масс-старта на этапе Кубка Содружества.