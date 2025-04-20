«Барселона» вырвала победу у «Сельты» в чемпионате Испании

«Барселона» вырвала победу в матче с «Сельтой» в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпико», завершилась со счетом 4:3 в пользу номинальных хозяев.

Каталонцы забивали на 12-й минуте (Ферран Торрес), на 64-й минуте (Дани Ольмо) и на 68-й (Рафинья). На это «Сельта» ответила хет-триком Борхи Иглесиаса на 15-й, 52-й и 62-й минутах. Победу «Барселоне» принес Рафинья, реализовавший пенальти на 90+8-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» продолжает лидировать — у них 73 балла после 32 матчей. «Реал» занимает второе место, набрав 66 очков после 31 встречи. «Сельта» идет на восьмой строчке — у команды 43 очка.

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