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«Барселона» вырвала победу у «Сельты» в чемпионате Испании

«Барселона» обыграла «Сельту» со счетом 4:3, забив победный гол на 97-й минуте
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REUTERS/Rodrigo Antunes

«Барселона» вырвала победу в матче с «Сельтой» в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпико», завершилась со счетом 4:3 в пользу номинальных хозяев.

Каталонцы забивали на 12-й минуте (Ферран Торрес), на 64-й минуте (Дани Ольмо) и на 68-й (Рафинья). На это «Сельта» ответила хет-триком Борхи Иглесиаса на 15-й, 52-й и 62-й минутах. Победу «Барселоне» принес Рафинья, реализовавший пенальти на 90+8-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» продолжает лидировать — у них 73 балла после 32 матчей. «Реал» занимает второе место, набрав 66 очков после 31 встречи. «Сельта» идет на восьмой строчке — у команды 43 очка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее «Краснодар» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ.

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