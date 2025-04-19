Стали известны чемпионки России по волейболу

Волейболистки калининградского «Локомотива» стали чемпионками женской Суперлиги-2024/2025. В финальной встрече они одолели «Динамо-Ак Барс» из Казани.

Решающий, пятый матч этой серии завершился победой калининградских волейболисток в четырех сетах — 25:21, 19:25, 28:26, 25:21. Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3-2.

Ранее российские волейболисты выиграли международный турнир впервые с 2022 года.

Сборные России и Белоруссии решением Международной федерации волейбола (FIVB) отстранены от участия в международных соревнованиях после начала специальной военной операции. Международный турнир в Дубае стал для российских команд первым с момента отстранения в 2022 году.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил российских атлетов в нейтральном статусе на летние Олимпийские игры — 2024. В Париж отправились 15 человек. 25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.

Ранее «Локомотив» одержал первую победу за месяц.