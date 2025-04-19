Российский теннисист не смог выйти в финал турнира в Испании

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне, проиграв представителю Дании Хольгеру Руне.

Встреча, которая продолжалась 1 час 7 минут, завершилась со счетом 3:6, 2:6. В активе Хачанова ни одного эйса, две двойных ошибки и ни одного заработанного брейк-поинта. На счету Руне две подачи навылет, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-поинта из шести.

За титул Руне сразится с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Артюр Фис (Франция).

Хачанов располагается на 27-м месте в мировом рейтинге ATP.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Германии.