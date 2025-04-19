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Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Германии

Александрова обыграла Пегулу в 1/4 финала турнира в Штутгарте
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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте.

В матче 1/4 финала она обыграла занимающую третье место в мировом рейтинге американку Джессику Пегулу. Встреча, которая продолжалась 1 час 23 минуты, завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу российской теннисистки. Александрова выполнила шесть эйсов, сделала пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-поинтов из 18. В активе Пегулы ни одной подачи навылет и три двойные ошибки, она сумела реализовать один брейк-поинт из пяти.

В полуфинале Александрова сыграет с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия) — Ига Швентек (Польша).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев и Мирра Андреева потребовали повышения призовых на турнирах Большого шлема.

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