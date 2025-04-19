Стало известно, удовлетворили ли жалобу «Зенита» на судейство в матче с «Краснодаром»

Экспертно‑судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала решение арбитра Павла Кукуяна в матче между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» в 24-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) и постановила, что судья верно не назначил пенальти в ворота «быков». Информация об этом появилась на сайте РФС.

«Зенит» просил рассмотреть эпизод, который произошел на 48-й минуте поединка, когда игрок «Краснодара» Александр Черников сфолил на футболисте петербургского клуба Андрее Мостовом.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» 13 апреля, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

На 16-й минуте первый мяч забил Никита Кривцов, однако далее забивал только «Зенит». На 29-й минуте отличился Андрей Мостовой, на 38-й — Лусиано Гонду, на 80-й — Максим Глушенков, а на 90+1-й — Луис Энрике.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» поднялся на второе место, набрав 50 очков. Теперь отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. Третьим идет московский «Спартак» — 47 очков. На четвертом месте с таким же количеством баллов расположился столичный ЦСКА.

Ранее были названы причины, благодаря которым «Зенит» разгромил «Краснодар».