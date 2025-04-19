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Российский тренер заявил, что у «Спартака» могут быть проблемы в ближайшем матче РПЛ

Р. Билялетдинов: «Спартак» не сможет легко расправиться с «Акроном»
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РИА Новости

Российский тренер Ринат Билялетдинов выразил мнение, что московский «Спартак» не сможет легко обыграть тольяттинский «Акрон» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«Акрон» — крепкий орешек, и там Дзюба будет пытаться что-то противопоставить «Спартаку» как бывшему клубу. «Акрон» — середняк. Может и хорошую игру выдать, и неудачную. Так что «Спартак» уже сколько раз на грабли наступал. Не знаю, наступит ли в этот раз», — заявил Билялетдинов.

После 24 туров «Спартак» набрал 47 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице, отставая на три балла от «Зенита» и на пять — от лидирующего «Краснодара». В субботу, 19 апреля, красно-белые в Самаре сыграют с «Акроном», эта игра начнется в 14:30 по московскому времени.

Ранее был назван ключевой матч, который «Спартак» проиграл.

Ранее «Зенит» назвали машиной по завоеванию медалей.

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