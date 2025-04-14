«Зенит» назвали машиной по завоеванию медалей

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк отреагировал на победу петербургского «Зенита» над «Краснодаром» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), назвав клуб с берегов Невы машиной по завоеванию медалей, передает «Чемпионат».

«Зенит» — опытная машина по завоеванию золотых медалей. Они доказывали это неоднократно. На матч с «Краснодаром» они вышли в таком боевом настрое, что у «быков» просто не было шансов», — сказал Погребняк.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

На 16-й минуте первый мяч забил Никита Кривцов, однако далее забивал только «Зенит». На 29-й минуте отличился Андрей Мостовой, на 38-й — Лусиано Гонду, на 80-й — Максим Глушенков, а на 90+1-й — Луис Энрике.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» поднялся на второе место, набрав 50 очков. Теперь отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. Третьим идет московский «Спартак» — 47 очков. На четвертом месте с таким же количеством баллов расположился столичный ЦСКА.

Ранее поражение «Краснодара» от «Зенита» связали с невезением.