Назван ключевой матч, который «Спартак» проиграл

Предстоящий матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского «Акрона» не будет для московского «Спартака» ключевым в чемпионской гонке, поскольку важнейшую встречу красно-белые уже проиграли. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил бывший футболист «Спартака» и сборной России Максим Деменко.

«Ключевым был матч с махачкалинским «Динамо», когда «Спартак» проиграл. Одно дело, у него было бы сейчас два очка отставания от «Краснодара», и другое — имеющиеся пять. Конечно, «Спартак» будет биться, но они сами упустили этот момент. Станкович сейчас говорит, что пока есть хотя бы теоретические шансы на титул, надо выходить и играть. Но от «Спартака» сейчас абсолютно ничего не зависит, им просто надо выходить и играть в свой футбол.

На те команды, которые не являются фаворитами, «Спартак» почему-то не может настроиться и победить, тем более, еще и дома проигрывает, при своих болельщиках. Это психология, тренер должен работать над мотивацией. Даже с подобным отношением «Спартак» не должен отдавать такие игры», – считает Деменко.

После 24 туров «Спартак» набрал 47 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице, отставая на три балла от «Зенита» и на пять — от лидирующего «Краснодара». В субботу, 19 апреля, красно-белые в Самаре сыграют с «Акроном», эта игра начнется в 14:30 по московскому времени.

Ранее «Спартаку» предрекли борьбу за золотые медали.