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Немцы назвали российского боксера Машиной за 20 досрочных побед

Боксер Чакхиев рассказал, что немцы дали ему прозвище Машина
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Олимпийский чемпион Пекина-2008, чемпион мира по версии IBO, российский боксер Рахим Чахкиев рассказал, что иностранцы дали ему прозвище Машина за большое количество досрочных побед. Об этом Чахкиев рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» на мероприятии «Бокс — шаг к победе», организованном университетом «Синергия».

«Прозвище Машина мне дали немцы, когда я тренировался в Гамбурге, потому что свои первые 20 боев я выиграл досрочно и был тогда действительно машиной. У меня была хорошая школа бокса, техника, и это делало меня сильным», — отметил Чахкиев.

Также олимпийский чемпион заявил, что выполнил все свои цели в боксе и полностью реализовал свой потенциал.

«Наверное, в рамках бокса я бы уже ничего не хотел добиться. Да, можно стать двукратным олимпийским чемпионом, можно стать абсолютным чемпионом мира. Нет предела совершенствованию себя, поэтому такие цели можно было бы поставить. Но добиться их было бы очень сложно», — сказал Чахкиев.

Ранее российский боксер отказался повторять за Майком Тайсоном: «Не хочу смешить народ».

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